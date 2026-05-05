La FIFA ha invitado a su sede en Zúrich a la Federación Iraní de Futbol "antes del 20 de mayo para preparar el Mundial", informaron este martes a AFP.

La participación de Irán en el próximo Mundial de Norteamérica (del 11 de junio al 19 de julio) no está garantizada al 100%, en un contexto de guerra en Oriente Medio, iniciado a finales de febrero por los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní.

Pese a esta situación, el presidente de la FIFA Gianni Infantino ha repetido en varias ocasiones que el Team Melli disputará sus partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense, tal como está previsto.

Selección de Irán, previo a un partido clasificatorio de la FIFA - Foto: AP

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"Quiero confirmar sin ambigüedades que Irán participará obviamente en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Y, por supuesto, Irán jugará en Estados Unidos", declaró Infantino el 30 de abril en la apertura del 76º Congreso de la FIFA organizado en Vancouver (Canadá).

"Si Gianni lo dijo, entonces estoy de acuerdo", declaró después Donald Trump a unos periodistas.

"Le dije: 'Haz lo que quieras. Puedes tenerlos'. (...) Creo que se les debe permitir jugar", añadió el presidente estadounidense, que en otros momentos ha insinuado que los futbolistas iraníes no estarían "seguros" si viajan a su país.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entrega al presidente Donald Trump el Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo de la Copa Mundial 2026. FOTO: AP

Estas declaraciones llevaron a los responsables futbolísticos de Irán a plantear un boicot primero y después a pedir que los encuentros del Team Melli pudieran organizarse en México, iniciativa rechazada por la FIFA.

Pese a las declaraciones de Infantino, el reciente Congreso de la FIFA ilustró las posibles dificultades logísticas de una presencia de Irán en Norteamérica.

El presidente de la federación iraní de futbol, Mehdi Taj, es un antiguo miembro de este poderoso cuerpo. A su regreso a Irán, Taj declaró a los medios locales que deseaba "una reunión con la FIFA", con la cual "tenemos muchos temas que tratar".

La FIFA espera una respuesta de la Federación iraní, a la que desea recibir, como muy tarde, tres semanas antes del inicio del Mundial. El primer partido de Irán está programado para el 16 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda.

Luego jugará contra Bélgica el 21 de junio, también en Los Ángeles, y frente a Egipto el día 27 en Seattle. Su campo base se supone que estará establecido en Tucson, Arizona.