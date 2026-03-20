Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a robar los reflectores a través de las redes sociales tras compartir un video en el que abrió su corazón sobre uno de los momentos más duros de su carrera.

El delantero no pudo contener las lágrimas al recordar el penalti que falló con Chivas frente a Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025, una jugada que terminó por sellar la eliminación del conjunto rojiblanco.

El atacante tapatío reconoció que aquella noche vivió una carga emocional difícil de manejar. Su segunda etapa con el Guadalajara quedó marcada por ese instante -además de otros momentos, como sus constantes lesiones-, en el que tuvo en sus pies la oportunidad de llevar al equipo a las semifinales.

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Sin embargo, el desenlace fue distinto y dejó una huella profunda tanto en él como en la afición.

¿Qué fue lo que dijo Chicharito en el video donde habló sobre el penalti fallado ante Cruz Azul?

“Quiero hablar de este momento tan importante en mi vida, fue uno de los momentos más dolorosos no nada más de mi carrera, sino de toda mi vida (…). Personalmente no estaba en mis óptimas condiciones: no venía jugando muchísimo, muchas lesiones en ese torneo”, manifestó en el video compartido en su canal de YouTube.

CH14 también explicó por qué decidió ejecutar el disparo desde los once pasos.

“¿Por qué fallé? Porque no pude manejar las emociones, la presión que había en ese momento y no confiaba lo suficiente en mí mismo”, admitió. Además, dejó claro que asumió la responsabilidad por su rol dentro del equipo.

“Yo era el mayor del equipo, era el capitán del equipo y creo que yo prefería ser quien fallara el penalti en lugar de algunos de mis compañeros”, dijo entre lágrimas al reiterar el impacto emocional del episodio.

“No quería perdérmelo, era muy importante para mis compañeros sobre todo por eso me puse tan triste. Fue por mis compañeros de equipo, solo por ellos. Lo siento mucho, fue muy doloroso… es la primera vez que me atrevo a hablar de ello”.

A pesar del error, Chicharito aseguró que no se considera un fracasado y también cuestionó la dureza de algunos aficionados hacia los jugadores, al considerar que muchas críticas surgen desde una perspectiva lejana a la exigencia real del futbol profesional.