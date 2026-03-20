La conductora de TNT Sports, Miroslava Montemayor, volvió a aparecer a través de las redes sociales tras someterse a una cirugía en la pierna, procedimiento que desde hace algunos días la ha mantenido alejada de las transmisiones deportivas.

La comunicadora había anunciado una pausa laboral por motivos de salud, aunque sin entrar en detalles específicos la afección que sufría.

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Según explicó en su momento, su “cuerpo decidió romperse”, lo que derivó en la necesidad de recibir atención médica especializada.

La situación generó inquietud entre sus seguidores, quienes permanecieron atentos a cualquier actualización sobre su estado.

¿Cómo reapareció Miroslava Montemayor tras atender su afección en una pierna?

Este viernes 20 de marzo, Montemayor compartió imágenes desde el hospital que disiparon parte de la preocupación.

En las fotografías aparece recostada en una cama, sonriente y con los pulgares arriba, señal clara de que la intervención resultó exitosa.

En otra postal se le observa mientras ve un partido de futbol desde su celular.

La publicación no pasó desapercibida, en especial por el mensaje que la acompañó y que dejó ver su característico sentido del humor.

“Ya me arreglaron mi piernita... ando buscando enfermero”, escribió, lo que provocó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes respondieron con mensajes de apoyo e incluso bromas.

Aunque no ha detallado el tiempo exacto de su regreso a las pantallas, se espera que la conductora retome sus actividades una vez que complete su proceso de recuperación. Por ahora, su prioridad se centra en rehabilitarse de forma adecuada.