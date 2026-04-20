A 52 días para que empiece el Mundial 2026, todavía hay algunas dudas de cuál será la lista final de jugadores convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana. Si bien el Vasco asegura que ya tiene en su mente cómo se vería el 11 inicial para el partido contra Sudáfrica, hay lugares que todavía no tiene definidos.

Una de las grandes novedades o polémicas de lo que será su convocatoria final, es la cantidad de jugadores de Liga MX y de las ligas extranjeras que serán concentrados en el CAR (Centro de Alto Rendimiento).

A continuación, les presentamos cuáles son los futbolistas del extranjero que podrían ser convocados por Aguirre para jugar la Copa del Mundo 2026.

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LOS JUGADORES DEL TRI QUE JUEGAN EN EL EXTRANJERO

Guillermo Ochoa (AEL Limassol - Chipre)

Jorge Sánchez (PAOK - Grecia)

César Montes (Lokomotiv - Rusia)

Johan Vásquez (Genoa - Italia)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar - Países Bajos)

Edson Álvarez (Fenerbahce - Turquía)

Álvaro Fidalgo (Betis - España)

Orbelín Pineda (AEK Atenas - Grecia)

Raúl Jiménez (Fulham - Inglaterra)

Santiago Giménez (AC Milan - Italia)

Julián Quiñones (Al Qadsiah - Arabia Saudita)

Germán Berterame (Inter de Miami - Estados Unidos)

Obed Vargas (Atlético de Madrid - España)

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