Los miembros de la selección iraní de futbol que participará en el Mundial recibieron ya sus visas, informaron el viernes dos funcionarios estadounidenses.

Así, podrán ingresar a Estados Unidos desde su base de entrenamiento en Tijuana, México, antes de sus dos primeros partidos, previstos para este mes cerca de Los Ángeles.

La participación del equipo en el Mundial se vio complicada por la guerra de Irán con Israel y Estados Unidos. Los problemas con la tramitación de visas habían llevado previamente a que Irán trasladara su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, en la frontera de México con California.

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Un funcionario estadounidense señaló que todos los jugadores de la selección iraní recibieron el visto bueno para sus visas y estaban en proceso de recibirlas. Un segundo funcionario indicó que se habían expedido visas para jugadores, entrenadores, preparadores y parte del personal de apoyo.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre las visas.

El plantel se ha estado preparando para el Mundial en un campamento de entrenamiento en Antalya, Turquía, antes de partir hacia Tijuana. La selección aseguró que ya ha recibido visas de la embajada de México en Ankara.

Despedida de la selección de Irán, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: AFP

El embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, atribuyó a la legación estadounidense en Ankara el mérito de tramitar las visas para la selección iraní.

“El deporte trasciende fronteras, y esperamos dar la bienvenida a competidores y aficionados de todo el mundo”, escribió Barrack el viernes en las redes sociales.

Irán juega sus dos primeros partidos en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica seis días después. Viaja luego a Seattle para enfrentar a Egipto el 26 de junio.

Irán y Estados Unidos podrían encontrarse en la ronda de dieciseisavos de final, el 3 de julio en Arlington, Texas, si ambos terminan segundos en sus grupos.