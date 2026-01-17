La cuenta regresiva para el Mundial 2026 avanza y los jugadores mexicanos aceleran el paso para ganarse un lugar en la lista de Javier Aguirre. Uno de los que llama la atención es Armando 'Hormiga' González, el juvenil estrella de Chivas que no baja el ritmo goleador.

Tras ser campeón de goleo en el Apertura 2025 con 12 tantos (compartido con Paulinho y Joao Pedro) y obtener el reconocimiento al MVP del torneo, González mantiene su racha en el presente certamen y desde que inició el Clausura 2026 demostró que es un anotador nato que en estos momentos colabora con el buen paso del Rebaño.

Y es que tras la Jornada 3 del torneo de la Liga MX, las Chivas acumulan tres victorias al hilo, ante Pachuca, Juárez y Querétaro. En estas victorias, la 'Hormiga' González ha sido un hombre clave, ya que ante Tuzos y Gallos Blancos horadó las redes enemigas.

¿Cómo fue el festejo de Armando González tras su anotarle gol a Querétaro?

Pero más allá de sus anotaciones, el atacante de las Chivas también se ha robado las miradas de los aficionados rojiblancos con sus peculiares celebraciones.

En su último gol, González tomó el balón y simuló lanzar un 'Kame Hame Ha', el famoso ataque de Goku en Dragon Ball Z. El estadio estalló ante la peculiar celebración del 'Otaku del Gol', que ya se ha caracterizado por sus homenajes anime.

¡Kame Hame Haaaaaaa, GOOOOL de La Hormiga! 🔥🐐



El delantero de @Chivas anotó de cabeza y lo festejó a la Dragon Ball. 🐜#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J3 pic.twitter.com/hvW8U3PTKE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 17, 2026

Así pues, en lo que va del torneo de Clausura 2026, el número 34 del Rebaño ya mandó un par de mensajes contundentes al técnico de la Selección Mexicana: Javier Aguirre, pues con goles la Hormiga ha demostrado que quiere estar en el Mundial... ¡sí, o sí!

Ya veremos si logra su objetivo, por lo pronto González se prepara para unirse a la Selección en los duelos amistosos ante Panamá y Bolivia, a disputarse los próximos 22 y 25 de enero.