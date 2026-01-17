Chad Ochocinco, exreceptor de la NFL que militó en equipos como los Cincinnati Bengals y New England Patriots, volvió a sorprender a los aficionados al futbol al demostrar una vez más su devoción inquebrantable por la Selección Mexicana.

A través de sus redes sociales, el estadounidense compartió una imagen vistiendo la camiseta oficial del Tri, la misma que se utilizará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que generó miles de reacciones positivas entre los seguidores mexicanos en Estados Unidos.

Conocido por autodenominarse “The Black Mexican” pese a no tener ascendencia mexicana, Ochocinco ha construido durante años una conexión especial con el país, su cultura, gastronomía y, sobre todo, con el futbol.

Esta publicación no fue un gesto aislado: el exjugador ha enfatizado que usa la playera no solo para fotos, sino en su día a día, incluso para dormir, como símbolo de que “se siente mexicano” y confía plenamente en el proyecto del equipo dirigido por Javier Aguirre de cara al Mundial que México coorganizará.

¿Quién es el jugador mexicano favorito de Chad Ochocinco?

El mensaje fue más allá de la indumentaria. En respuesta a un seguidor que le preguntó por su jugador mexicano favorito de todos los tiempos, Ochocinco no dudó: Jorge Campos.

El legendario arquero de los noventa, ícono por su estilo excéntrico, personalidad arrolladora y uniformes multicolores, representa para él “todo” con la playera nacional: identidad, carácter y una forma única de vivir el futbol.

Esta preferencia conecta directamente con la nostalgia del Tri que brilló en el Mundial de Estados Unidos 1994, torneo que marcó la memoria deportiva del exNFL.