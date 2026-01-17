El sorteo del Mundial de futbol 2026 realizado el 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos, dejó definido el Grupo A para la Selección Mexicana con dos rivales confirmados y una incógnita por resolver.

México como anfitrión encabeza el sector y enfrentará en la inauguración del torneo a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México en un duelo que rememora la apertura del Mundial 2010.

El segundo partido del Tri será ante Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara. El tercer y último encuentro de la fase de grupos quedó pendiente ya que el cuarto integrante del Grupo A saldrá del repechaje de la UEFA.

Los equipos en disputa son Dinamarca Macedonia del Norte República Checa e Irlanda. Estos se medirán en semifinales el 26 de marzo de 2026: Dinamarca recibirá a Macedonia del Norte y República Checa hará lo propio ante Irlanda.

Los ganadores disputarán la final el 31 de marzo y el vencedor obtendrá el boleto para unirse a México Sudáfrica y Corea del Sur en el Grupo A. Este rival europeo completará el calendario del Tri en la primera ronda.

El partido contra el ganador del repechaje se jugará el 24 de junio en el Estadio Banorte a las 13:00 horas con lo que cerrará la participación en la fase de grupos. El sorteo ha sido considerado favorable para México ya que evita a potencias europeas de mayor ranking y ofrece un camino accesible para avanzar como local en un Mundial histórico de 48 equipos.

La definición del Grupo A, generó expectativa entre los aficionados pues aunque Sudáfrica y Corea del Sur representan retos importantes el posible oponente del repechaje no incluye a gigantes tradicionales. Dinamarca destaca como el equipo con mayor jerarquía entre los candidatos pero el proceso eliminatorio añade incertidumbre. México buscará aprovechar su condición de anfitrión para superar la fase inicial y avanzar en el torneo coorganizado por México Estados Unidos y Canadá.