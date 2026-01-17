Faltan menos de tres meses para que el Estadio Banorte, antes estadio Azteca, abra sus puertas nuevamente. La reinauguración está programada para el 28 de marzo de 2026 con el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal.

Con toda la remodelación que la FIFA le solicitó al recinto de la Ciudad de México para poder ser sede de la Copa del Mundo, cada vez más se filtran los avances que este mismo va teniendo.

Una de las condiciones del máximo organismo del futbol fue la modernización de los palcos, tanto los inferiores como superiores. Y fue justamente un video de esta zona del estadio donde se muestra que no han avanzado mucho.

¿Cómo van los avances del Estadio Azteca?

Gracias a la cuenta de X de MXESTADIOS, se ha podido ver un video de los palcos superiores del estadio, y causó preocupación el hecho de que aún están en construcción, con tablas de madera, cemento y estructuras que deberán ser quitadas antes del 28 de marzo.

Un vistazo a la remodelación de la zona de palcos superiores del Estadio Azteca. pic.twitter.com/D1MpDK4dGz — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) January 17, 2026

Algunos usuarios de esta red social mostraron su descontento con los avances del Coloso de Santa Úrsula, y argumentaron que no estará listo para el primer partido del Tri ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

