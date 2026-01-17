Es una realidad que el momento que vive el Real Madrid no es el mejor de todos. Este sábado, aunque vencieron en casa al Levante (2-0), todos los jugadores fueron silbados por la afición cuando la alineación titular fue presentada.

Entre los nombres más abucheados en el Santiago Bernabéu estuvo el de Vinicius Jr., quien ha estado en el ojo del huracán por un bajón de nivel del que el brasileño parece que aún no se recupera.

Además de al brasileño, el público también le hizo saber su descontento a Jude Bellingham y Federico Valverde.

¿Qué le pasó a Vinicius Jr?

Sin embargo, fue el brasileño quien explotó y no supo contener sus emociones en el túnel de la casa blanca, pues en un video filtrado de Real Madrid TV, se le ve destrozado, con las manos en la cara y un gesto cabizbajo, mientras sus compañeros le muestran gestos de apoyo.

⚠️🇧🇷 Vinicius SE PUSO A LLORAR después de escuchar que el Santiago Bernabéu lo chiflara, mientras anunciaban la alineación.



Pese a que 'Vini' jugó los 90 minutos en el triunfo de su equipo, no terminó de encontentar a la afición, pues no pudo contribuir en los goles merengues, que fueron obra de Kylian Mbappé, de penalti, y de Raúl Asencio.

