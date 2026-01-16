La Selección Mexicana de futbol arranca el año con dos importantes partidos amistosos que marcan el inicio de su preparación de 2026 rumbo a la próximca Copa Mundial de la FIFA, certamen que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Apenas unos días después del arranque del Clausura 2026 de la Liga MX, el combinado nacional dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Panamá y Bolivia en condición de visitante, en duelos que no corresponden a una Fecha FIFA.

Estos encuentros obligan al cuerpo técnico a trabajar exclusivamente con futbolistas que militan en la Liga MX, salvo la excepción de Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders de la MLS, quien puede ser considerado al no estar en actividad en su liga.

La convocatoria destaca por la fuerte presencia del Guadalajara, que aporta ocho elementos gracias a su excelente arranque en el torneo local, donde pelea en la parte alta de la tabla. Jugadores como Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo y Armando González forman parte de esta base rojiblanca que Aguirre apuesta para estos compromisos.

¿Cuándo y dónde ver los partidos del Tricolor ante Panamá y Bolivia?

El primer duelo será el jueves 22 de enero de 2026, cuando México visite a Panamá. El partido está programado para las 19:00 horas tiempo del centro de México.

Este choque ante un rival de Concacaf ya clasificado al Mundial servirá como prueba de fuego en un ambiente hostil y permitirá evaluar el nivel competitivo del grupo.

Tres días después, el domingo 25 de enero, el Tri se medirá a Bolivia a las 13:30 horas tiempo del centro de México.

El encuentro pondrá a prueba al equipo ante el factor altura y un adversario que se prepara para disputar el repechaje intercontinental rumbo al Mundial.

Ambos partidos buscan sacar al equipo de su zona de confort, como ha enfatizado la Federación Mexicana de Futbol. Los aficionados podrán seguir la acción a través de las señales habituales del Tri: Azteca 7, Canal 5, TUDN y Vix Premium transmitirán en vivo ambos encuentros.