Jorge Campos salió al paso de las recurrentes críticas hacia los porteros de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Y es que hay que recordar que a unos cuantos meses del arranque de la próxima Copa del Mundo, el equipo de Javier Aguirre ha dejado más dudas que certezas, pero especialmente en el tema de la portería, donde aún no se tiene definido quién será el arquero titular y quiénes los suplentes.

Aún así, el exarquero acapulqueño rechazó de manera contundente la idea de que la portería sea un punto débil histórico del Tri.

¿Qué dijo Jorge Campos sobre los arqueros de la Selección Mexicana?

“Nunca hemos tenido problemas en la portería, el que juegue lo ha hecho muy bien, no va haber problema. Los problemas son de medio campo para adelante”, expresó Campos ante los medios.

El “Brody” recordó que desde Pablo Larios hasta la actualidad, México siempre ha contado con arqueros confiables en las Copas del Mundo.

“Desde mi ídolo Pablo Larios que en paz descanse, nunca hemos tenido problemas”, señaló, destacando que cada cuatro años surge el mismo debate sin que los resultados lo justifiquen.

Campos enfatizó que no se ha señalado a un portero como responsable de eliminaciones tempranas.

Respecto a los prospectos actuales, respaldó a Luis Ángel Malagón, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo como opciones sólidas, aunque el debate también incluye a Guillermo Ochoa en su posible sexto Mundial.

Para Campos, la presión existe, pero los arqueros responden: “es más lo que se habla afuera en las redes, pero ya cuando estamos ahí nos transformamos; nadie se quiere equivocar, es una presión muy grande que tiene cada portero, pero la verdad yo no me preocupo”.