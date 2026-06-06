Selección Mexicana: ¿Cuántos goles ha anotado el Tri a lo largo de los Mundiales?

La Selección Mexicana llegará al Mundial de Norteamérica con una larga tradición y con una estadística que refleja gran parte de su historia: el Tri ha marcado 62 goles en los 17 Mundiales que ha disputado desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022.

A lo largo de casi un siglo de participaciones mundialistas, México ha mantenido un promedio de 3.64 goles por torneo, aunque ha tenido ediciones donde su ofensiva brilló mucho más que en otras.

La mejor actuación goleadora del combinado nacional se presentó en Francia 1998, cuando anotó ocho tantos. Detrás aparecen los Mundiales de México 1970 y México 1986, con seis goles en cada uno, dos torneos en los que el Tri alcanzó los cuartos de final jugando como anfitrión.

Luis Hernández celebra uno de sus goles en el Mundial de Francia 1998. FOTO: FIFA.com

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En contraste, las participaciones más discretas llegaron en Suecia 1958 y Inglaterra 1966, donde México apenas pudo marcar un gol. Más recientemente, en Qatar 2022, el equipo dirigido entonces por Gerardo Martino solo consiguió dos anotaciones, su cifra más baja desde 1978.

Goles de México por Mundial

1930: 4

1950: 2

1954: 2

1958: 1

1962: 3

1966: 1

1970: 6

1978: 2

1986: 6

1994: 4

1998: 8

2002: 4

2006: 5

2010: 4

2014: 5

2018: 3

2022: 2

Con el Mundial de 2026 a sólo cinco días y con figuras como Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Julián Quiñones en el ataque, México buscará aumentar una cuenta que actualmente se encuentra en 62 goles.