El Mundial de Norteamérica no solo reunirá a las mejores selecciones del planeta, también tendrá una curiosidad poco común: ocho parejas de hermanos formarán parte de la máxima cita del futbol internacional.

La lista reúne casos muy distintos. Algunos hermanos defenderán la misma selección, mientras que otros representarán países diferentes pese a compartir lazos familiares.

Uno de los casos más llamativos es el de los hermanos Williams. Iñaki Williams jugará con Ghana, mientras que Nico Williams lo hará con España. Una situación similar ocurre con los Doué: Guéla Doué representará a Costa de Marfil y Désiré Doué vestirá la camiseta de Francia.

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Francia reveló su lista de 26 convocados para el Mundial 2026. FOTO: @equipedefrance

También aparecen Kevin Luckassen y Brian Brobbey, quienes defenderán a Ghana y Países Bajos, respectivamente. Otro caso peculiar es el de John Souttar y Harry Souttar, quienes jugarán para Escocia y Australia.

Entre las parejas que sí compartirán selección destacan los hermanos Lucas y Theo Hernández con Francia, así como Quinten y Jurriën Timber con Países Bajos.

La lista la completan los hermanos Laros y Deroy Duarte con Cabo Verde, además de Leandro y Juninho Bacuna con Curazao.

Las ocho parejas de hermanos presentes en el Mundial 2026

Guéla Doué (Costa de Marfil) y Désiré Doué (Francia)

Iñaki Williams (Ghana) y Nico Williams (España)

Kevin Luckassen (Ghana) y Brian Brobbey (Países Bajos)

John Souttar (Escocia) y Harry Souttar (Australia)

Lucas Hernández (Francia) y Theo Hernández (Francia)

Quinten Timber (Países Bajos) y Jurriën Timber (Países Bajos)

Laros Duarte (Cabo Verde) y Deroy Duarte (Cabo Verde)

Leandro Bacuna (Curazao) y Juninho Bacuna (Curazao)

Aunque los reflectores estarán sobre las grandes figuras del torneo, estas historias familiares añadirán un ingrediente especial a un Mundial que promete dejar imágenes únicas dentro y fuera de la cancha.