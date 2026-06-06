La inauguración del Mundial 2026 en el estadio 2026 será histórica. Por un lado, el antiguo estadio Azteca se convertirá en el primero de toda la historia en abrir el telón del torneo internacional tres veces (1970, 1986 y 2026).

Segundo, porque la ceremonia tendrá a un par de las mejores voces del continente, una hora y media antes de que México y Sudáfrica salten a la cancha, es decir, 11:30 de la mañana (tiempo del centro de México).

Para que los aficionados puedan disfrutar del espectáculo, a celebrarse el próximo 11 de junio del 2026, las puertas del Coloso de Santa Úrsula se abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial correspondiente al primer partido de la Fase de Grupos.

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Así luce el estadio Cuidad de México Foto: Diego Prado/ EL UNIVERSAL

En la ceremonia de inauguración, Shakira y Burna Boy cantarán por primera vez en vivo "Dai Dai", una de las canciones oficiales del álbum de la Copa del Mundo de 2026.

No serán los únicos, pues una gran lista de artistas estarán presentes en un evento que promete ser un auténtico espectáculo para los aficionados.

La lista de los artistas que se presentarán el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México

Shakira

Burna Boy

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Belinda, Shakira y Alejandro Fernández cantarán en la ceremonia inaugural del Mundial de 2026 en el Estadio Ciudad de México - Fotos: AFP/@alexoficial y @belindapop en Instagram

¿Por dónde ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026?

Jueves, 11 de junio