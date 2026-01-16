Karen Tapia se convirtió en el más reciente refuerzo de ESPN al inicio del 2026. Apenas unos días después de anunciar su salida de las transmisiones de Chivas en Amazon Prime Video, la periodista se integra al 'Líder Mundial en Deportes' como nueva conductora.

El anuncio oficial llegó a través de las redes sociales de ESPN, donde destacaron su llegada con videos promocionales que revelan algunos detalles personales de la comunicadora, como su admiración por Cristiano Ronaldo, a quien considera su ídolo deportivo.

Karen Tapia, quien hasta hace poco fungía como reportera de cancha en los partidos de local del Rebaño Sagrado —cubriendo principalmente las bancas de los equipos visitantes—, tuvo un paso breve pero muy querido por la afición rojiblanca.

Su salida de Amazon Prime se dio hace apenas una semana, pero ya genera nostalgia entre los seguidores de Guadalajara, quienes han expresado en redes sociales que extrañarán su presencia y carisma en los encuentros del Estadio Akron.

El debut de Tapia no se hizo esperar: este viernes 16 de enero participó en SportsCenter, acompañada por Ricardo Puig.

En un video de bienvenida, la propia Karen invitó a los televidentes a seguirla en su primer día, generando gran expectativa entre la audiencia deportiva.

Con esta incorporación, ESPN fortalece su programación matutina y vespertina, apostando por talento joven y carismático que ya ha demostrado calidad en coberturas de alto nivel. La rápida transición de Tapia de las transmisiones streaming a la televisión tradicional subraya su versatilidad y el impacto que generó en poco tiempo con el público del futbol mexicano.

Los fanáticos del Rebaño Sagrado, por su parte, le desearon éxito en esta nueva etapa, aunque no ocultan el cariño que le tienen tras su paso por sus partidos.