Dos jugadores de Chivas no pueden jugar con la Selección Mexicana ante Bolivia y Panamá

Las Chivas son la base de la convocatoria de Javier Aguirre para los duelos de enero frente a las selecciones de Bolivia y Panamá; sin embargo, hay dos de los ocho jugadores rojiblancos que están en "problemas".

Se trata de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez. Ambos futbolistas, con historial en la Selección de los Estados Unidos, fueron convocados por el Tricolor, pero aún no pueden vestir la verde.

¿El motivo? Reglamentariamente no está avalado por la FIFA. Ambos cuentan con la doble nacionalidad y aunque han manifestado su deseo por representar a la Selección Mexicana, no es suficiente.

La Federación Mexicana de Futbol ya envió una carta a la US Soccer para manifestar el caso; sin embargo, no han tenido respuesta. Sin el visto bueno de la federación estadounidense no podrán completar el cambio de federación (One Time Switch) con la FIFA.

Una vez con respuesta de Estados Unidos, deberán llevar a cabo todo el proceso con el máximo organismo del futbol. En caso de que la federación de las Barras y las Estrellas no responda, la Femexfut puede ir directamente con la FIFA para plantear el caso.

Sin el cambio de federación, no podrán sumar minutos en los próximos partidos del 22 y 25 de enero, ante los Canaleros y Sudamericanos, respectivamente. En la Federación Mexicana de Futbol confían en que llevarán a cabo el proceso sin contratiempos.

¿Cuál es el historial de Richy Ledezma y Brian Gutiérrez?

El lateral derecho de las Chivas jugó el Mundial Sub 20 de 2019 con el combinado de Estados Unidos, sumó partidos amistosos con la Sub 23 y estuvo en un duelo con el equipo absoluto bajo el mando de Gregg Berhalter.

Por su parte, el mediocampista Brian Gutiérrez disputó únicamente compromisos amistosos en las categorías Sub 20, Sub 23 y dos con el equipo mayor.