Una de las carreras más competidas en la Selección Mexicana es la portería, donde Raúl Rangel y Luis Malagón son los dos principales contendientes a ser titulares para el Mundial de 2026, pero también aparece el nombre de Guillermo Ochoa por su amplia experiencia.

El presente del Tala Rangel y Malagón ha acrecentado las dudas sobre si están listos para ser titulares en la Copa del Mundo, y también abre el debate de un posible regreso de Memo Ochoa al Tri, algo que Óscar Pérez asegura depende del trabajo de los dos arqueros antes mencionados.

"Va a depender mucho de lo que puedan demostrar los chicos, hablé de que les hace falta de regularidad en su juego, en su nivel, han tenido regularidad, han participado en casi todos los torneos con sus equipos, pero creo que les falta ese pasito para despejar esas dudas y si Memo está jugando, va a ser elegible".

De igual forma, el Conejo coincidió en que Rangel y Malagón deben de mejorar para que ya exista una opción real sobre quién podría ser el titular en la justa mundialista.

"Está ahí todavía, la moneda sigue en el aire, creo que no se han definido, creo que los chicos tienen este inicio de torneo para seguirse mostrando para despejar dudas, porque al final creo que eso ha pasado y ojalá que cierren con todo y creo que no va a cambiar tanto los nombres que han estado", comentó.

Pérez mandó un mensaje a Javier Aguirre, director técnico de México, donde admite que espera hagan un buen papel para aprovechar su localía.

"Espero que sí, que a la selección le vaya bien, ya que estén juntos, que estén practicando, que puedan físicamente estar todos en un mismo nivel, tengo fe que puedan transcender, estamos en casa, hay muchos ingredientes que se pueden dar. Estamos en México, si haces una buena primera fase seguirás en México y después te moverás, pero al final sigues estando con mucha gente mexicana o latina y tengo confianza en que pueden trascender en este Mundial", finalizó el arquero.