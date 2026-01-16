La Selección Mexicana está lista para afrontar sus primeros partidos del 2026, por lo que Javier Aguirre ya dio a conocer la convocatoria para sus juegos ante Panamá y Bolivia en este mes, la cual ocasionó sorpresa en David Faitelson.

Para estos duelos de preparación, el técnico del tricolor llamó a 27 futbolistas (26 de la Liga MX y uno de la MLS). La gran sorpresa es la que protagoniza Chivas, que con ocho convocados se coloca como el equipo que más elementos mandó.

El Vasco solamente podía convocar a jugadores del torneo local porque estos duelos frente a Panamá y a Bolivia no son en Fecha FIFA, eso impide contar con los futbolistas que militan en Europa.

Lee también: ¿Quiénes son las figuras que durante su trayectoria han trabajado en Televisa y TV Azteca?

¿Qué dijo David Faitelson sobre la convocatoria de la Selección Mexicana?

Siempre que sale una nueva lista de Javier Aguirre, ésta despierta interés entre los internautas y comunicadores, tal y como fue el caso con el polémico David Faitelson, quien mostró su sentir en su cuenta de X.

"No sé qué me sorprende más: si los 8 convocados de Chivas o los cero convocados de Pumas para la selección mexicana…", compartió el comentarista de TUDN.

Lee también: Richard Ledezma y Brian Gutiérrez podrían quedar fuera de la Selección Mexicana

No sé qué me sorprende más: si los 8 convocados de Chivas o los cero convocados de Pumas para la selección mexicana… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) January 16, 2026

El llamado de los ocho futbolistas rojiblancos ha causado gran revuelo, tal y como lo expresó Faitelson, pero la falta de futbolistas de la UNAM también ha dejado sorprendido a más de uno.