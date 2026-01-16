Este jueves se reveló la primera convocatoria de la Selección Mexicana del 2026, donde Richard Ledezma y Brian Gutiérrez figuran como dos de las grandes novedades de Javier Aguirre para los duelos amistosos de este mes frente Panamá y Bolivia.

Chivas se convirtió en el equipo que más futbolistas manda a estos juegos de preparación, con ocho. Raúl Rangel, Bryan González, Luis Romo, Armando González, Ángel Sepúlveda y Roberto Alvarado son los otros convocados más los dos mencionados anteriormente.

Pese a ser de las sorpresas de esta lista, Ledezma y Gutiérrez podrían bajarse de la convocatoria por una razón que tiene que ver con su pasado en el que representaron a Estados Unidos.

¿Por qué Richard Ledezma y Brian Gutiérrez podrían quedar fuera del Tri?

La Federación Mexicana de Futbol habría mandado una carta a US Soccer, donde manifestaron que la dupla de Chivas ha mostrado su interés de jugar con el Tri, pero aún no reciben respuesta y, en caso de no recibirla, se complicarían los trámites ante la FIFA que servirían para contar de manera definitiva con ambos futbolistas.

Richard Ledezma tiene un panorama complejo, ya que al haber representado a Estados Unidos en el Mundial Sub-20 de 2019, deberá de realizar el famoso "One Time Switch", el cual le permite cambiar de asociación y así representar a México. Sin embargo, antes de hacer este cambio, el ex del PSV necesita la respuesta de Estados Unidos.

"Con excepción de las condiciones estipuladas en el artículo 10, aquellos jugadores que hayan participado - ya sea de forma parcial o total - con una federación en un partido de competición oficial en cualquiera categorías o disciplinas futbolísticas no podrán participar en un partido internacional con la selección de otra federación", dicta el reglamento de la FIFA.

Dentro del artículo 10 se estipula que si un futbolista disputó un juego oficial con otra federación antes de los 21 años, tiene vía libre para el cambio de selección. Ledezma solamente jugó el Mundial Sub-20 con Estados Unidos, disputó amistosos con la Sub-23 y un juego con la Selección Mayor, razones por la que se ve obligado a hacer el cambio de asociación.

Por su parte, el camino de Brian Gutiérrez no es tan complicado, ya que en noviembre de 2025 obtuvo su pasaporte mexicano y solamente jugó partidos amistosos con el vecino del norte en diversas categorías, por lo que su cambio luce sencillo.