El delantero Germán Berterame, quien fue convocado para los partidos amistosos que jugará la Selección Mexicana contra Bolivia y Panamá, respondió a las críticas que rechazan a los futbolistas no nacidos en México: “Me entra por un oído y me sale por el otro”.

“A mí lo que me importa es la gente que sí le gusta. No le doy caso a las cosas negativas. Siempre trato de agarrar las cosas positivas y mientras tanto, a la gente de Selección le gusta cómo juego, por algo me están llevando”, aseveró Berterame.

Las palabras del futbolista de los Rayados de Monterrey surgieron después de que el exjugador y referente de la escuadra regiomontana, Francisco Javier “Abuelo” Cruz se posicionara en contra de que los naturalizados jueguen con el jersey del Tricolor.

“Lo que se hable después de lo demás o tanto en mi caso, a mí no, las cosas negativas, la verdad, me entra por un oído, me sale por el otro, entonces me quedo con lo positivo”, sentenció Berterame.

Por lo pronto, el futbolista forma parte de la convocatoria de Javier Aguirre para los compromisos que, a finales de enero, se disputarán contra Bolivia y Panamá como preparación para la Copa del Mundo de 2026.

¿Cuándo serán los próximos partidos amistosos de la Selección Mexicana?

Jueves, 22 de enero

Panamá vs México | 20:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7.

Domingo, 25 de enero

Bolivia vs México | 13:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7.

