Javier Aguirre y la Federación Mexicana de Futbol han dado a conocer la lista de 27 elementos que disputarán los encuentros de preparación frente a Panamá y Bolivia, rumbo a la próxima .

Esta convocatoria de Javier Aguirre está conformada por únicamente jugadores de la Liga MX. Esto, al no ser Fecha FIFA.

El próximo jueves 22 de enero se medirán ante la Selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández y el día domingo 25 lo hará contra el equipo sudamericano en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

En esta lista del "Vasco" Aguirre predominan los elementos de las Chivas. Son ocho elementos del Guadalajara los que aparecen en el llamado tricolor; Brian Gutiérrez, recién llegado al Rebaño, también fue llamado.

En el tema de la portería se mantienen los más recurrentes en los últimos meses: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).

El único futbolista que proviene del extranjero es Obed Vargas. El joven mediocampista del Seattle Sounders de la MLS volvió a ser considerado por el técnico de la Selección Mexicana.

La lista de 27 jugadores completa

PORTEROS:

  • Luis Malagón/ América
  • Raúl Rangel/ Guadalajara
  • Carlos Acevedo/ Santos Laguna

DEFENSAS:

  • Richard Ledezma/ Guadalajara
  • Jorge Sánchez/ Cruz Azul
  • Víctor Guzmán/ Monterrey
  • Israel Reyes/ América
  • Ramón Juárez/ América
  • Eduardo Águila/ Atlético de San Luis
  • Everardo López/ Toluca
  • Jesús Gallardo/ Toluca
  • Bryan González/ Guadalajara

MEDIOS:

  • Luis Romo/ Guadalajara
  • Erik Lira/ Cruz Azul
  • Denzell García/ FC Juárez
  • Iker Fimbres/ Monterrey
  • Carlos Rodríguez/ Cruz Azul
  • Kevin Castañeda/ Tijuana
  • Obed Vargas/ Seattle Sounders
  • Marcel Ruiz/ Toluca
  • Brian Gutiérrez/ Guadalajara
  • Diego Lainez/ Tigres UANL
  • Roberto Alvarado/ Guadalajara
  • Gilberto Mora/ Tijuana

DELANTEROS:

  • Ángel Sepúlveda/ Guadalajara
  • Germán Berterame/ Monterrey
  • Armando González/ Guadalajara

