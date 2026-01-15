La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la tercera reunión del Comité de la CDMX para la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en el Estadio Azteca, ahora llamado Banorte por cuestiones de patrocinio.

El encuentro, realizado a menos de 150 días de la inauguración del torneo el 11 de junio de 2026, reunió a 45 funcionarios federales, locales y del sector privado para afinar detalles logísticos, de seguridad y movilidad.

Brugada compartió en sus redes sociales una fotografía grupal junto a participantes clave, como la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y Gabriel Cuevas, representante de México ante la FIFA, además de un reel donde resaltó los progresos del Coloso de Santa Úrsula.

En la imagen destaca el fondo de la cancha en plena remodelación, evidenciando avances significativos en butacas, estructura y terreno de juego.

“¡La pelota vuelve a casa! Sostuvimos la 3ª reunión del Comité de la Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en conjunto con el Gobierno de México y titulares de las alcaldías, para afinar detalles rumbo al Mundial 2026”, escribió la mandataria en su publicación.

¿Qué fue lo que dijo Clara Brugada en su grabación al interior del Estadio Azteca?

En el video agregó: "Vamos a hacer de la Ciudad de México la mejor sede mundialista".

"Este gran lugar (el Estadio Azteca) ha sido testigo de goles memorables, de emociones inolvidables, queremos que sea un Mundial en los territorios, un mundial que se viva en las colonias más apartadas y en los lugares centrales y para ello estamos trabajando, para que no seamos una ciudad solo espectadora, sino protagonista del próximo Mundial", detalló en la grabación.

¡La Ciudad de México es la mejor sede mundialista!

Estamos trabajando para que el Mundial se viva en los barrios, en las colonias y en toda la ciudad.

Un Mundial diferente, sin exclusiones, que abra la puerta y el corazón de la #CapitalDeLaTransformación a todas las culturas. pic.twitter.com/ZRrmn3CuKf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 14, 2026

El recinto, que albergará la inauguración del Mundial, se prepara para reabrir el 28 de marzo de 2026 con el amistoso México vs Portugal.