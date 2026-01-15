La ilusión de miles de aficionados mexicanos se encendió con el anuncio del partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026 en el renovado Estadio Azteca, ahora también llamado Banorte por cuestiones de patrocinios.

Este duelo marcará la reapertura oficial del mítico Coloso de Santa Úrsula tras su remodelación de cara al Mundial 2026, y generó una locura inmediata: los boletos se agotaron en tiempo récord y los precios en reventa alcanzaron cifras inalcanzables para la mayoría.

Lee también: Técnico de Canadá reconoce que “cometió un error” al convocar a Marcelo Flores; rumbo al Mundial de 2026

El principal atractivo era la posible presencia de Cristiano Ronaldo, quien pisaría por primera vez el césped del emblemático estadio.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) buscó asegurar su participación mediante una cláusula contractual específica, incluso ofreciendo un bono económico adicional al oficializarse su inclusión en la convocatoria portuguesa.

Sin embargo, la Federación de Portugal rechazó tajantemente estos términos.

¿Por cuál motivo Cristiano Ronaldo está en duda para jugar en la reapertura del Estadio Azteca?

Argumentaron que no interferirían en el trabajo del entrenador Roberto Martínez y subrayaron su política interna: no negocian ni incluyen cláusulas que garanticen la participación de Cristiano Ronaldo —o cualquier otro jugador— en partidos amistosos con selecciones rivales.

Lo único acordado en el contrato es que ambas selecciones alinearán a sus futbolistas más fuertes disponibles durante la Fecha FIFA de marzo.

Esta disposición no obliga a la presencia del astro portugués, cuya decisión final dependerá de criterios deportivos, estado físico y planificación rumbo al Mundial 2026.

A sus 41 años, Ronaldo mantiene su nivel, pero su asistencia al histórico juego permanece en el aire. Mientras tanto, la afición tricolor mantiene la esperanza de ver al 'Bicho' en el Azteca, aunque el sueño podría no cumplirse pese al entusiasmo comercial que generó el anuncio.