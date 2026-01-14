El director técnico de Canadá, Jesse Marsch, reconoció que cometió un error al convocar a Marcelo Flores para el campamento que la escuadra de “La Hoja de Maple” concentrará este mes de enero, antes del Mundial de 2026.

Marsch lamentó que el futbolista no jugará en el partido amistoso contra Guatemala, debido a un error en el proceso administrativo que implica el cambio de federación.

“Fue mi idea intentar traerlo, pensando hacer esto como si fuera un partido FIFA de menor categoría. Aunque no hiciera el cambio de federación, podríamos tenerlo en el partido contra Guatemala, pero cometí un error y resulta que, independientemente de cómo lo hagamos, a menos que sea a puerta cerrada, no puede jugar. Así que es un poco desafortunado”, reconoció el estratega.

Marcelo Flores, quien en el pasado jugó tres partidos con la playera de la Selección Mexicana, debe formalizar su cambio de federación ante la FIFA. Y es que, de acuerdo al reglamento, puede realizar el cambio ya que los compromisos que disputó ocurrieron antes de que él cumpliera 21 años.

“He conocido a Marcelo y a su familia. Él tiene que tomar una decisión importante, y una decisión familiar, sobre si quiere representar a México o a Canadá… Tiene un gran potencial como jugador. Creo que sería genial aquí con nosotros en Canadá, pero quiero apoyarlo de la manera correcta para que tome la decisión que le convenga, y sigo creyendo firmemente que esa podría ser Canadá”, concluyó Marsch.

Fue en noviembre del 2025 cuando el nombre de Marcelo Flores, de nacionalidad mexicana-canadiense, apareció en la convocatoria del campamento que servirá como preparación para la Copa del Mundo de 2026, donde Canadá disputará la Fase de Grupos contra Qatar, Suiza y el ganador del Playoff A de la UEFA.

Marcelo Flores. Fuente: Instagram @10marceloflores

¿Cuándo será el partido que Canadá jugará contra Guatemala?

Sábado, 17 de enero

Canadá vs Guatemala | 21:00 (tiempo del centro de México).

