La selección de Uruguay se concentrará durante el Mundial de 2026 en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, según confirmó este miércoles la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF).

Playa del Carmen se encuentra en el estado de Quintana Roo y era la primera opción del cuerpo técnico encabezado por el argentino Marcelo Bielsa, afirmó la AUF en sus redes sociales.

Días atrás, la entidad puntualizó que los cinco lugares elegibles eran Playa del Carmen, seguido por los estadounidenses Tampa, Atlanta, Boca Ratón y Austin.

El proceso incluyó visitas técnicas presenciales hechas por Bielsa, el preparador físico, Diego Estavillo y el director de selecciones nacionales, Jorge Giordano, quienes evaluarton "aspectos vinculados a infraestructura, alojamiento, logística, recuperación física y entorno general del trabajo", añade la AUF.

En ese sentido, la entidad explicó que Playa del Carmen fue elegida como favorita "por ser la única que cumplió con la totalidad de los criterios establecidos previamente para la concentración celeste".

Agregó que los principales factores que determinaron su elección fueron su "infraestructura integrada" con alojamiento, campos de entrenamiento, gimnasio, áreas médicas y espacios de trabajo en un mismo complejo, así como también un "alojamiento exclusivo" con módulos independientes con capacidad y distribución similares a las del Complejo Celeste, donde la selección trabaja en Montevideo.

La Asociación Uruguaya también hizo hincapié en "los espacios abiertos y las zonas verdes" y detalló que allí hay un entorno especialmente valorado para una convivencia prolongada, priorizando el bienestar general de la delegación frente a opciones urbanas más cerradas.

Uruguay disputará este año su quinto Mundial consecutivo tras haber dicho presente en los de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

En esta oportunidad compartirá el Grupo H con las selecciones de España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

La Celeste hará su debut el 15 de junio frente a este último equipo en la ciudad de Miami, donde seis días después se pondrá cara a cara con Cabo Verde. Finalmente, el 26 de junio se enfrentará a España en Guadalajara.