Alexis Vega terminó siendo una de las principales figuras del campeonato que conquistó el Toluca en el Apertura 2025.

A pesar de que no pudo estar disponible durante toda la Liguilla y un par de partidos previos al arranque de esta, el extremo mexicano regresó la vuelta de final y apareció en el momento más oportuno.

En la tanda de penaltis para definir al campeón del torneo, el canterano escarlata concretó dos anotaciones, la última la más significativa porque significó la obtención del decimoprimer trofeo de Liga para los Diablos Rojos.

Sin embargo, el mundialista en Qatar 2022 con la Selección Mexicana no se encontraba al 100% físicamente y se forzó para intentar estar disponible, aunque fuera unos minutos.

Lee También Miguel Herrera revienta a periodistas de Costa Rica: “Es más fácil atacar, es gente que no está preparada”

Incluso, por la lesión que sufrió antes de iniciar la Fiesta Grande, Alexis Vega debió haber sido sometido a una intervención quirúrgica, pero decidió postergarla.

Desde que se consagró campeón con el Toluca hace un mes, el seleccionado mexicano ha trabajado por separado para recuperarse del problema muscular que presentó.

Para la Jornada 1 del Clausura 2026, ni siquiera realizó el viaje a Monterrey para enfrentar a los Rayados.

Lee También ¿Cuántos técnicos mexicanos han dirigido al Tri en Copas del Mundo?

A pesar de que todo parecía indicar que pronto podría estar disponible, desafortunadamente para él, su regreso a los terrenos de juego tendrá que esperar.

La directiva de los Diablos Rojos anunció que se someterá a una operación, por lo que seguirá sin estar disponible para Antonio Mohamed.

“El Deportivo Toluca FC informa que a nuestro jugador Alexis Vega se le realizará una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico”, publicó.

En el parte médico, también se precisó la cantidad aproximada de tiempo que estará de baja el habilidoso futbolista.

“El tiempo de recuperación estimado es de cuatro a seis semanas. El club estará atento a su progreso y le desea una pronta y exitosa recuperación”, comunicó.

De esta manera, Alexis Vega se perderá los próximos partidos de la Selección Mexicana y peligraría su convocatoria al Mundial 2026.

El Tricolor jugará contra Panamá y Bolivia en enero y ante Islandia en febrero, por lo que esos serán los encuentros en los que el elemento del Toluca no podrá estar disponible.

Si el tiempo de recuperación es el indicado por los Diablos Rojos, Alexis Vega podría volver a ser convocado por Javier Aguirre para los duelos amistosos contra Portugal y Bélgica de marzo.