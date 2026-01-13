La Selección de Costa Rica se perdió una enorme oportunidad de clasificar a la Copa de Mundo de 2026.

De la mano de Miguel Herrera, La Sele no pudo convertirse en una las 48 invitadas para el próximo Mundial.

El no avanzar al torneo de selecciones más importante de la FIFA fue un duro golpe para el futbol tico, sobre todo porque contaba con la ventaja de que Canadá, Estados Unidos y México ya tenían su lugar asegurado al ser los tres anfitriones.

Por tal motivo, el propio Piojo aceptó que ha sido uno de los momentos más difíciles en su larga trayectoria como director técnico.

Recientemente, en una entrevista con Alex Blanco para su podcast, ALEXPUESTO, el entrenador mexicano platicó acerca de ese doloroso momento.

“Estaba muy triste porque reitero, he tenido fracaso en mi carrera que han dolido, pero este me dolió muchísimo porque teníamos mucha ilusión”, se sinceró.

Además, el timonel de la Selección Mexicana aceptó que él era el único culpable del fracaso de que Costa Rica no clasificara al Mundial 2026.

“Nunca me ha gustado repartir culpas, a mí me trajeron para que esto funcionara y no funcionó, no se dio; yo soy el responsable, siempre dije que fui yo, el responsable era yo”, reconoció.

No obstante, señaló que, a pesar del fuerte golpe anímico que significó no avanzar a la Copa del Mundo con la selección tica, todavía tiene el deseo de seguir con su carrera.

“Regreso a Costa Rica a cerrar un ciclo triste que no me gustó cómo terminó, pero así es la carrera de los técnicos en el futbol. No quiero retirarme con este fracaso, me siento bien y fuerte”, adelantó.

Miguel Herrera aseguró que su equipo desplegó un buen futbol y que únicamente quedó fuera de la Copa del Mundo por algunas equivocaciones.

“Nos faltó un gol, el equipo jugó bien muchos lapsos de todos los partidos en la eliminatoria, pero tuvimos errores puntuales. Decir que me quedó el futbol costarricense o me quedó grande la Selección es como si hubiera habido mucha selección para un técnico”, aseveró el Piojo.