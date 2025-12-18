Miguel Herrera vivió hace unos meses uno de los momentos más complicados de su carrera como entrenador, al fracasar en su misión de llegar a la Copa del Mundo con Costa Rica.

El mexicano, que llegó con grandes expectativas, no pudo calificar en las eliminatorias de Concacaf, pese a no disputar el boleto contra México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de semanas de descanso y análisis, Herrera habló de un posible regreso a la Liga MX, recordó que el futbol da revanchas y afirmó que únicamente espera un buen proyecto para volver a las canchas.

Con ese objetivo en mente, Herrera reveló al equipo al que, de buscarlo, no tendría problemas para sumarse al proyecto, gracias al cariño que le tiene a los colores: se trata del Atlante, club en el que jugó y que se prevé regrese a la máxima categoría tras el Mundial.

"Es al único equipo al que no le diría que no, nunca. Ojalá y caiga. La verdad es que lo que deseamos es que regrese el Atlante, que regrese fuerte y que nos vuelva a dar alegrías", comentó en entrevista con Claro Sports.

La relación entre Miguel Herrera y los Potros de Hierro se fortaleció en la temporada 1992-93, en la que logró con el equipo levantar el campeonato como jugador. Además de esa etapa en la cancha, Herrera debutó con Atlante como entrenador en 2002 y acumuló en dos etapas con la institución un total de 132 juegos en la banca.

