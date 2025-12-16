El Turco Mohamed ha estado en boca de todos luego del bicampeonato conseguido con Toluca ante Tigres en el Apertura 2025. Y es que después de su viral pleito con Faitelson, se le vio al entrenador argentino muy enojado.

Y al parecer, pese al festejo con los Diablos, el coraje aún no se le pasa del todo. En la emisión del lunes 15 de diciembre de Futbol Picante se tuvo una pequeña charla con Mohamed, donde se le escuchó molesto al ser preguntado por la Selección Mexicana y el América.

Lee también Toluca se burla de Samuel García tras ganar el bicampeonato: "Perdone, Gober"

¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre dirigir al América o a México?

Desde la mesa de analistas, le cuestionaron al Turco sobre la Selección Mexicana, que pese a que ya ha dicho que en ocasiones anteriores que no se ve al frente del Tri, esta vez fue tajante: "Ya dije que nunca. Ya está. Nunca más".

En seguida, el técnico cinco veces campeón en México, recordó al equipo azulcrema, con quien salió campeón hace más de una década en el Apertura 2014: "Es como que me digas que mañana vuelva al América, ahí tampoco vuelvo más", soltó.

El mensaje de Antonio Mohamed al América - Foto: Imago7/Especial

Ricardo Peláez intervino y trató de aligerar el ambiente: "¿Ni aunque te lleve yo?", preguntó. "Prefiero ser rival del América, porque si tu le ganas, te lleva al límite.", respondió Mohamed, que además confesó que el América es el club más grande del país.

"YA DIJE NUNCA. COMO CON AMÉRICA, AL AMÉRICA NO VUELVO MÁS" ❌



🚨 ¡EL TURCO MOHAMED LE CIERRA LA PUERTA AL TRI! 🚨 pic.twitter.com/8Brvd75D7E — Futbol Picante (@futpicante) December 16, 2025

El estratega argentino se ha convertido en uno de los técnicos más laureados de la historia de los torneos cortos en el futbol mexicano, al ganar cinco títulos y un bicampeonato. Mohamed ganó con Xolos, América, Monterrey y Toluca.

Lee también Alexis Vega repartió cervezas a los aficionados en la celebración de Toluca tras ganar el bicampeonato