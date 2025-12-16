Luego del pleito que protagonizaron Antonio Mohamed y David Faitelson, la final vivida en el Nemesio Diez donde Toluca se coronó ante Tigres, se recordará también por todos los aspectos extra cancha.

Y por si fuera poco, ahora el mismo Toluca se burló de Samuel García a través de las redes sociales, con una vieja publicación que aprovecharon para responder con el título del Apertura 2025 en mano.

Toluca en festejo de gol, durante la Semifinal de Vuelta del Apertura 2025 ante Monterrey - Foto: Imago7

¿Qué le dijo el Toluca a Samuel García?

Todo empezó el 6 de diciembre, cuando los Diablos Rojos festejaron su pase a la Final de la Liga MX luego de eliminar a Monterrey en semis con una foto provocadora en su redes sociales.

En la cual aparecía Sergio Ramos, con el gesto de pedir silencio a la tribuna del Nemesio Diez, acompañada con el mensaje: “Silencio, que la Pandilla ya está descansando”. A lo que Samuel García contestó: "Descansando te van a dejar los Tigres papá"

Descansando te van a dejar los Tigres papá — Samuel García (@samuel_garcias) December 7, 2025

Sin embargo, el deseo del gobernador de Nuevo León no terminó como él esperaba (aficionado de Tigres), pues luego de una larga tanda de penaltis, el Toluca derrotó a los felinos regios.

Ante esto, el Toluca retomó el intercambio de mensajes por X y le lanzó una respuesta en tono de burla al político: “Perdone, Gober. De tanto festejar no hemos podido descansar”.

Perdone, Gober. De tanto festejar no hemos podido descansar. 🤷🏻‍♂️ https://t.co/AVo2RphShh — Toluca FC (@TolucaFC) December 16, 2025

Esta publicación de inmediato tomó fuerza en redes sociales y provocó un intercambio de comentarios entre aficionados regios y toluqueños.

Con este campeonato, el conjunto escarlata llegó a 12 títulos de liga en su historia, lo que le permite empatar a Chivas como el segundo equipo más ganador del futbol mexicano en torneos de Liga MX.

