Miguel Herrera consumó uno de los fracasos más grandes en la historia de la Selección de Costa Rica, al no clasificar a la Copa del Mundo de 2026.

El Piojo fue nombrado director técnico de La Tricolor, con el único propósito de que la colocara entre las 48 invitadas del próximo Mundial.

Sin embargo, el entrenador mexicano no cumplió el objetivo y fue despedido por la federación tica tras concretarse la eliminación.

Miguel Herrera ni siquiera fue capaz de meter a Costa Rica al Repechaje Intercontinental, ya que finalizó en el tercer lugar del Grupo C, con una sola victoria en seis partidos.

En la conferencia de prensa pospartido, el Piojo vivió una complicada situación con los reporteros costarricenses que lo cuestionaron fuertemente acerca del fracaso que había tenido.

Lee También ¿Cuántos técnicos mexicanos han dirigido al Tri en Copas del Mundo?

La primera pregunta que le hicieron al entrenador mexicano fue la siguiente y provocó que la conferencia no comenzara de la mejor manera.

“¿Por qué le quedó tan grande la Selección y por qué le quedó tan grande el futbol tico a un técnico como usted?”.

Recientemente, el extimonel de la Selección Mexicana habló sobre aquella mala experiencia que vivió y lamentó que los periodistas deportivos de Costa Rica no estuvieran a la altura.

Lee También Antonio Mohamed confesó que quería estar al frente de la Selección Mexicana: “Tenía mucha ilusión de dirigir este Mundial"

“Creo que la pregunta más allá de mala leche ni siquiera fue pensada… tampoco estaba yo para discutir con gente que no está preparada. Yo discuto con la gente que sé que está preparada, con los que he discutido son porque me parece que hay un nivel donde puedes llegar a un dialogo deportivo”, criticó.

El Piojo señaló que los periodistas no se preparan para cubrir las conferencias y que le preguntaban lo mismo en más de una ocasión

“Es una pregunta que ni siquiera analizaron, como se los dije muchas veces a la gente en Costa Rica, se los digo en la cara, se los digo abiertamente, llegaban a las conferencias de prensa con la misma pregunta seis personas”, sentenció.

No obstante, Miguel Herrera reconoció que “hay muy buenos periodistas, hay malos y hay mal intencionados”.

En entrevista para el podcast de Alex Blanco, ALEXPUESTO, el campeón de Liga MX con América en dos ocasiones añadió que el ser mexicano influyó para que fuera criticado de esa manera.

“En muchos lados pasa así, cuando el técnico extranjero no funciona obviamente se le van encima; es más fácil para ellos atacar”, externó.