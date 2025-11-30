El fracaso de Costa Rica en su intento por clasificar al Mundial 2026 llevó a la eliminación del proyecto que encabezaba Miguel Herrera. Sin embargo, lejos de desaparecer del mapa, “El Piojo” ahora suena para tener otro papel en el torneo.

Apenas aterrizó en México tras el duro golpe de no conseguir el boleto mundialista, Herrera habló con la prensa y reconoció que ha recibido ofertas mediáticas.

Entre ellas, la posibilidad de integrarse al equipo de transmisiones de TUDN, como parte de la cobertura del Mundial 2026, junto a figuras como José Mourinho.

¿Qué dijo el Piojo Herrera sobre su papel en el Mundial 2026?

“Hasta ahora no tengo nada cerrado. He recibido ofertas de los medios, pero lo que quiero es estar en la cancha.”, aseguró el estratega mexicano.

Miguel Herrera regresó a México tras su amarga experiencia en Costa Rica. Foto: Leobardo Vázquez

La versión que circula en medios mexicanos indica que TUDN planea repetir la fórmula de comentaristas de lujo que usó en la Copa de 2022. Aunque aún no hay nada oficial, se habla de un acuerdo verbal para integrar al “Piojo” como analista.

Para muchos, verlo en la mesa de comentaristas del Mundial puede ser muy criticado, porque aunque hayas fracasado, la fama y experiencia siguen contando.

Herrera puede usar esa plataforma para rehacer su imagen, para mantenerse relevante. Y quién sabe, quizá de nueva cuenta le den una oportunidad como director técnico, ya con otra perspectiva.

Para la afición, puede que sea interesante observar esa transición, del fracaso deportivo al escenario mediático. Será una forma de evaluar si “El Piojo” realmente puede reinventarse o si el peso de lo que no logró lo sigue persiguiendo.

