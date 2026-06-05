Este jueves, 4 de junio, México disputará contra Serbia su último partido de preparación para la Copa del Mundo de 2026.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Nemesio Diez.

Actualidad Mundialista 08:39 PM ¡GOL DE MÉXICO! Johan Vásquez rescata el empate (1-1) para México en el 34´.

Actualidad Mundialista 08:24 PM ¡Gol de Serbia! Petar Stanić abre el marcador en el 19´.



Actualidad Mundialista 08:10 PM ¡Comienza el partido!

Actualidad Mundialista 08:08 PM ¡Suena el Himno Nacional Mexicano!

¡Suena el Himno Nacional Mexicano! 🇲🇽



⚽️ Este es el ambiente que se vive en el estadio Nemesio Diez, momentos antes de que suene el silbatazo inicial en el partido de México contra Serbia. pic.twitter.com/bUmkRuAXeg — De10Sports (@De10Sports) June 5, 2026

Actualidad Mundialista 07:49 PM Este es el ambiente que se vive previo al partido de México contra Serbia

¡El ambiente previo al partido entre México y Serbia! 🔥



🏟️ Antes de entrar al Estadio Nemesio Diez, los aficionados disfrutan de tacos y choripanes típicos de Toluca. pic.twitter.com/XU1UQAGxpy — De10Sports (@De10Sports) June 5, 2026

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¿Cómo llega la Selección Mexicana a su último partido de preparación para la Copa del Mundo de 2026?

El próximo 11 de junio la Selección Mexicana debutará en la Copa del Mundo frente a Sudáfrica, en el estadio Ciudad de México y esta noche el Tricolor disputará el último de sus partidos de preparación. Será ante Serbia en el estadio Nemesio Díez, casa de los Diablos Rojos de Toluca.

Ya con la idea casi definida, con pocas dudas en torno al 11 que lanzará el próximo jueves en el inicio del Mundial y los 26 elementos al 100 por ciento, según el Vasco, así disputará este duelo Javier Aguirre.

Será el octavo encuentro en lo que va del año y el conjunto nacional busca mantener su invicto para llegar a la Copa del Mundo sin conocer la derrota. Cinco victorias y dos empates suma la Selección Mexicana.

En el banquillo rival estará un viejo conocido del futbol mexicano. El serbio Veljko Paunovic es quien dirige a la selección europea, que comienza su proceso ya con miras a la justa de 2030, luego de no lograr clasificar a esta que está por comenzar.

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