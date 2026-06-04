Las Selecciones que jugarán en México o tendrán su base de entrenamiento en el país, ya comienzan a arribar y aquí te contamos cuáles serán y dónde se concentrarán.

Son siete equipos los que se alistarán en México durante la Copa del Mundo 2026: Colombia, RI de Irán, República de Corea, Sudáfrica, Túnez, Uruguay y evidentemente México .

Tanto Canadá como Panamá tendrán su centro de entrenamiento en Canadá, mientras que los 39 equipos restantes se ubicarán en Estados Unidos.

Más allá de las 16 ciudades anfitrionas, 25 localidades acogerán a selecciones nacionales. Se trata de New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México, y Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem en Estados Unidos.

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Así se concentrarán las siete selecciones en México

Irán - Tijuana - Centro Xoloitzcuintle

Sudáfrica - Pachuca - Universidad de Futbol

Corea del Sur - Guadalajara - Verde Valle

Colombia - Guadalajara - Academia AGA

Japón - Monterrey - El Barrial

Túnez - Monterrey - Centro de Entrenamiento de Rayados

México - CDMX - Centro de Alto Rendimiento (CAR)

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