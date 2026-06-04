Las Selecciones que jugarán en México o tendrán su base de entrenamiento en el país, ya comienzan a arribar y aquí te contamos cuáles serán y dónde se concentrarán.

Son siete equipos los que se alistarán en México durante la Copa del Mundo 2026: Colombia, RI de Irán, República de Corea, Sudáfrica, Túnez, Uruguay y evidentemente México.

Tanto Canadá como Panamá tendrán su centro de entrenamiento en Canadá, mientras que los 39 equipos restantes se ubicarán en Estados Unidos.

Más allá de las 16 ciudades anfitrionas, 25 localidades acogerán a selecciones nacionales. Se trata de New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México, y Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem en Estados Unidos.

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Así se concentrarán las siete selecciones en México

  • Irán - Tijuana - Centro Xoloitzcuintle
  • Sudáfrica - Pachuca - Universidad de Futbol
  • Corea del Sur - Guadalajara - Verde Valle
  • Colombia - Guadalajara - Academia AGA
  • Japón - Monterrey - El Barrial
  • Túnez - Monterrey - Centro de Entrenamiento de Rayados
  • México - CDMX - Centro de Alto Rendimiento (CAR)

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