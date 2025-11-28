En menos de una semana, se conocerá la mayoría sobre cómo quedará la Fase de Grupos para la Copa del Mundo de 2026. ¿Por qué la mayoría? Porque esta edición tendrá muchos detalles sin precedentes.

Para empezar, será la primera vez que el torneo se juegue en tres países distintos, México, Estados Unidos y Canadá, y además, contará también con 48 selecciones participantes.

Sin embargo, no es todo, pues el sorteo para el torneo también cuenta con un detalle jamas visto, y este es su duración.

¿Cuánto durará el sorteo para el Mundial 2026?

La FIFA aseguró que el sorteo para definir los Grupos del Mundial será el 5 de diciembre, pero, debido al repechaje, no se conocerán al 100% todos los sectores hasta que se entreguen los últimos boletos, que será el 31 de marzo de 2026.

Esta repesca además tendrá lugar en México, específicamente en Monterrey, en el estadio BBVA, cada de Rayados, y en Guadalajara, en el Akron, hogar de las Chivas.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en México? / Foto: Especiales

¿Cómo es el formato del Repechaje al Mundial 2026?

Se realizará un pequeño torneo de eliminación directa a partidos únicos.

Primero se jugarán las Semifinales en dos duelos entre las cuatro selecciones con el menor ranking de la FIFA: Jamaica, Bolivia, Surinam y Nueva Caledonia.

Después, se disputarán dos finales entre los ganadores de estos cotejos, que jugarán contra las dos naciones con el ranking más alto, que serán de acuerdo con la FIFA; República del Congo e Iraq.

Los ganadores de estas definiciones serán los países que obtendrán los últimos boletos al Mundial del próximo año.

