César Martínez, uno de los reporteros más reconocidos de la vieja guardia de Televisa Deportes, salió de la televisora después del Mundial de Sudáfrica 2010. En sus palabras, lo despidieron tras un reportaje de color que no le gustó a Javier Alarcón, durante un partido entre Uruguay y Ghana, porque estuvo "muy flojito" para lo que representó el duelo.

Después de eso, se mantuvo cerca del deporte. Participó en transmisiones de la Liga de Balompié Mexicano, trabajó en Hi! Sports TV y en los últimos años volvió a aparecer en radio con colaboraciones en W Radio.

Martinez mantiene presencia en redes, donde comenta partidos y conserva una comunidad que todavía lo recuerda con cariño.

