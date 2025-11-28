Hace un par de años, José Ramón Fernández se sintió traicionado por su pupilo preferido: David Faitelson, quien anunció que dejaría ESPN para comenzar a trabajar en Televisa, empresa de la que habló mal por muchos años.

Joserra había inculcado al comentarista a odiar al América y a la empresa que está detrás del club. No obstante, contra sus ideales, aceptó la propuesta de ser uno de los principales atractivos de TUDN.

¿Hijo de Joserra trabajará para Televisa?

Una nueva traición se gestó en el núcleo de José Ramón Fernández y en esta ocasión no fue uno de sus aprendices, sino que directamente llegó desde uno de sus familiares.

Juan Pablo, hijo de Joserra, dio un anuncio que ha generado mucha polémica en redes sociales, debido a que pese a que se cansó de criticar en los últimos meses a David Faitelson, seguirá sus pasos para trabajar en Televisa.

El descendiente de José Ramón Fernández, mediante un video junto a su compañero Archie Balardi, comunicaron que su podcast ‘Así De Boolas’ será parte del catalogo de ViX, plataforma que pertenece a la televisora de Chapultepec 18.

Incluso, pese a que fue uno de sus primeros invitados, Juan Pablo Fernández reveló que Christian Martinoli engalanará la primera emisión del programa que se estrenará en el streaming de Televisa.

‘Así De Boolas’, podcast de Juan Pbalo Fernández y Archie Balardi será transmitido por ViX. Foto: Especial

Como era de esperarse, las críticas no se han hecho esperar para el hijo de José Ramón, debido a que no se cansó de tirarle a Faitelson por una situación similar. Además, al igual que su padre siempre estuvo hablando mal de la que ahora será su nueva casa.

“A ver si José Ramón no los tilda con el mismo adjetivo que le ensartó a Faitelson”; “Pero estaba mam… y mam… el hijo sin talento de José Ramón, criticando a Faitelson por irse a Televisa”; fueron algunas de las reacciones a la nueva incursión del hijo de José Ramón Fernández en Televisa.