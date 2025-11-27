El 2026 será inolvidable para los amantes del futbol, ya que se celebrará la Copa Mundial de la FIFA en tres naciones: México, Estados Unidos y Canadá.

Esta edición marcará un antes y un después en la historia del certamen más importante del balompié al ser la primera en contar con 48 selecciones en competencia, expandiendo el torneo a un total de 104 partidos.

Aunque aún quedan detalles por definir, como la realización del sorteo, cómo quedarán definidos los grupos del torneo y los rivales de la Selección Mexicana, las televisoras que llevarán a los aficionados las acciones de la justa mundialista ya se preparan con sus mejores estrategias para triunfar en el rating.

En el caso particular de Televisa, TUDN se está armando con todo para la cobertura del Mundial 2026.

Desde la última Fecha FIFA, del mes de noviembre, los comentaristas Enrique Bermúdez, Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen hicieron oficial su regreso a la que fue su casa por muchos años. Una situación que se mantuvo a la expectativa durante varias semanas atrás

No obstante, se habla de que habrá más incorporaciones previo al magno evento que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá, y en esta ocasión, fue el periodista David Faitelson, quien lanzó una fuerte advertencia dirigida a Christian Martinoli, Luis García y el resto de los integrantes del área de deportes de TV Azteca.

¿Qué fue lo que dijo David Faitelson?

Durante una charla con el Diario Récord, David Faitelson aplaudió la labor que desde hace varios años han desempeñado Martinoli y el 'Dr. García'. Pero aseguró que en Televisa preparan una 'bomba' para competir con la dupla estrella de Azteca Deportes.

"Y tenemos una sorpresa muy grande para las transmisiones de Selección Mexicana de Futbol, muy, muy grande. Está a punto de hacerse, yo creo que en los próximos días tendremos noticias, pero con eso vamos a competir, con nuestro estilo vamos a competir", dijo.

"Martinoli y García tienen una fórmula muy bien hecha, a mi me gusta, me encanta, pero a nosotros nos enseñaron siempre a competir. Al final de día vamos a ver si podemos ganar o perder, pero ahí vamos a estar, cerca de ellos seguramente", agregó Faitelson.