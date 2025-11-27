La Selección Mexicana y el resto de los equipo clasificados el Mundial 2026 están a pocos días de conocer a sus rivales en la Fase de Grupos del de la justa mundialista.

El sorteo oficial se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en Washington, D.C., y marcará el inicio oficial de la cuenta regresiva para el Tri en la Copa del Mundo que México coorganiza junto a Estados Unidos y Canadá.

Este evento definirá no solo los tres rivales del grupo, sino también el orden de los partidos, incluyendo el tan esperado debut de la selección tricolor anfitriona.

Una de las mayores incógnitas para la afición mexicana es la identidad del rival que enfrentará al Tri en el partido inaugural del 11 de junio de 2026 en el remodelado Estadio Ciudad de México, también conocido como Estadio Azteca y/o Banorte, que recibirá a cerca de 90 mil espectadores.

FIFA ya confirmó que ese primer oponente saldrá del Bombo 3 del sorteo, integrado por 12 selecciones.

¿Cuál sería la selección más fácil y la más difícil que enfrentaría el Tri en la inauguración del Mundial?

Dentro de las selecciones que se ubican en el Bombo 3, se encuentran Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Uno de estos enfrentará al Tri en el partido de inauguración, excepto Panamá, que pertenece a la misma confederación (Concacaf), y por ello no pueden enfrentarse en el mismo grupo.

De esta manera, serían 11 las posibilidades que la Selección Mexicana podría enfrentar en e juego de la apertura de la justa; sin embargo, en el papel, el equipo más complicado para el Tricolor sería Noruega, que se ubica en la posición número 29 de la clasificación de la FIFA.

Mientras que el equipo más sencillo en la inauguración sería Sudáfrica, que se ubica en el puesto 61 del ranking. Este duelo repetiría un duelo inaugural en un Mundial, ya que este choque se dio en el primer enfrentamiento del certamen de 2010.