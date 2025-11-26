Uno de los partidos más esperados del Mundial de Qatar 2022 fue el de México contra Argentina correspondiente a la Jornada 2 del Grupo C, que desde la previa había generado infinidad de reacciones. Burlas, memes e insultos inundaron el ambiente antes de que rodara el balón en el Estadio Lusail.

Este partido era fundamental en las aspiraciones de ambas selecciones. Por un lado, el Tri con un triunfo daba un paso enorme a la clasificación y, de paso eliminaba a los sudamericanos. La Albiceleste salió a la cancha obligada a ganar, ya que en su debut habían perdido frente a Arabia Saudita y un tropiezo los condenaba a regresar a casa.

Lee también FIFA anunció a rival de México para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

¿Cómo fue el México vs Argentina?

El 26 de noviembre de 2022 se escuchó el silbatazo en la cancha del Estadio Lusail y México y Argentina salieron por los tres puntos. El primer tiempo fue bastante ríspido con pocas jugadas de peligro en ambas porterías.

Las dos selecciones fueron cautelosas y evitaron arriesgar de más. Del lado mexicano había muchas críticas hacia el Tata Martino, debido a que había dejado en la banca a Edson Álvarez y se decantó por Andrés Guardado, que no estaba al 100 en lo físico.

No obstante, el Principito fue de lo mejor en el terreno de juego. Dejó el alma por el equipo y toda esa entrega tuvo consecuencias, debido a que para el 42’ tuvo que dejar su lugar a Érick Gutiérrez por lesión.

El equipo mexicano no se repuso de la ausencia de su capitán y, pese a que no había mucho que destacar en las porterías, una mínima desconcentración abrió la posibilidad para que saliera a relucir la magia de Messi.

El golazo de Lionel Messi abrió el camino al triunfo de Argentina sobre México en Qatar 2022. Foto: Imago7

En un ataque de la Albiceleste, dejaron solo en los linderos del área al ‘10’ argentino, quien se perfiló y sacó un tiro esquinado que dejó sin ninguna posibilidad a Guillermo Ochoa para abrir el marcador (64').

El otro clavo en el ataúd del Tricolor llegó por una genialidad de Enzo Fernández al 86’, quien aprovechó la mala marca de Guti y sacó u remate colocado que de nuevo venció a Paco Memo.

Esta derrota dejó en la lona a México, que pese a que derrotó en el último partido a Arabia Saudita quedó eliminado en fase de grupos debido a la diferencia de goles con los polacos.