El Mundial 2026 se acerca cada vez más y en unos días las selecciones ya clasificadas a la competencia conocerán a sus rivales, ya que el próximo viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la FIFA en Washington.

Incluso, la Selección Mexicana ya sabe cuáles son las opciones para el partido inaugural, que se realizará el 5 de junio en el renovado Estadio Azteca. Hay la posibilidad de que Erling Haaland o Mohamed Salah hagan los honores.

¿Contra qué selección México inaugurará el Mundial 2026?

FIFA relevó cómo quedaron los bombos para el sortero que está muy cerca de llevarse a cabo. México, al ser uno den los anfitriones quedó en el principal, por lo que tendrá la posición de honor para inaugurar por segunda ocasión en casa un Mundial.

El rival de la Selección Nacional para inaugurar el Mundial 2026 saldrá del Pot 3, donde hay varios combinados que le podrían sacar un susto al Tricolor, debido a la calidad de sus jugadores.

Una de ellas es la Noruega de Erling Haaland, que fue de las grandes sorpresas para la Copa del Mundo, debido a que clasificaron de manera directa y mandaron a los Playoffs a Italia.

Otra selección que podría poner en jaque al equipo de Javier Aguirre es Egipto, que en el pasado ya pudo dirigir y que entre sus filas tiene a otro de los mejores delanteros del mundo: Mohamed Salah.

Cabe destacar que de este bombo no se pude cruzar con Panamá, ya que son de la misma confederación. Con las selecciones de UEFA existe la posibilidad de que haya más de una, porque en los otros Pots también habrá equipos europeos, aunque luce poco probable.

De esta manera, más de un aficionado comienza a pronosticar qué selección será la que le toque a México para inaugurar el Mundial 2026, juego que no sólo será inolvidable, sino que marcará las aspiraciones nacionales en la competencia.

Posibles rivales de México para Mundial 2026