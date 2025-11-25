David Faitelson, quien se caracteriza por algunos como alguien que genera polémica por sus opiniones, volvió a sorprender en sus redes sociales la hacer una peculiar comparación entre dos íconos de sus respectivos deportes: y Shohei Ohtani.

Esta declaración surgió gracias a un video donde se destacaba la particular habilidad de 'El Brody' para jugar como portero y delantero, algo que en el futbol de hoy en día es prácticamente impensado.

En Francia 98, Jorge Campos se aferró a usar los uniformes que eran diferentes a los de la marca que patrocinaba a la Selección Mexicana. Foto: Especial
Con su característico estilo, Faitelson escribió en su cuenta de X: "Era el ‘Shohei Ohtani’ del futbol y nosotros… ni cuenta", lo que era un mensaje claro sobre que quizá no se le valoro lo suficiente en su momento a Campos, por este talento de ocupar dos posiciones completamente opuestas.

Y es que Ohtani, pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, se ha convertido en un revolucionario del beisbol también. Pues es uno de los mejores bateadores y mejores lanzadores de las Grandes Ligas.

El video que inspiró esta atrevida comparación del analista de Televisa hacía notar esta plausible habilidad de Campos, un portero sumamente sólido bajo los tres palos, y un delantero que era capaz de hacer goles ante cualquier defensiva, algo que incluso a lo largo de la historia del deporte pocos han sabido replicar.

Shohei Ohtani - Foto: AFP
