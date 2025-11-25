Con la presión de que para marzo de 2026, el estadio Banorte tiene que estar listo para los partidos de reapertura que tendrá la Selección Mexicana previo al Mundial, dentro del recinto se trabaja a marchas forzadas para tener todo terminado a tiempo.

Y aunque según los reportes de los avances, el complejo se encuentra en un 70% de su remodelación, se continúan filtrando imágenes sobre las actualizaciones en distintas zonas del mismo.

El Estadio Azteca trabaja a marchas forzadas para estar en tiempo y forma para Mundial 2026. Foto: Especial

¿Cómo va la remodelación del Estadio Azteca?

En esta ocasión, tomaron fuerza fotos en redes sociales publicadas por la cuenta de X MXESTADIOS, y se pudo observar cómo se verá la nueva entrada a la cancha para los futbolistas. Una adecuación que era una de las mayores preocupaciones cuando se comenzó con la remodelación.

Por las imágenes que han circulado, se aprecia la entrada y la vista que los jugadores tendrán cuando ingresen al campo del del estadio que será próximamente tres veces mundialista.

Además, de los vestidores, que se debe recordar que por reglamento, estos deben estar cerca del círculo central del campo. Para que de esta manera, los jugadores ingresen por en medio de la cancha.

Algo que el Estadio Ciudad de México (nombre que llevará durante el torneo) no tenía, pues antes de esta modificaciones pedidas por la FIFA, los equipos ingresaban por una de las cabeceras del inmueble.

Primer vistazo!

Así es la construcción de la nueva salida de los equipos al centro del campo del Azteca.

Imágenes del interior de la nueva tribuna VIP y su salida al campo.

Así se verá cuando salgan a la cancha los equipos.

