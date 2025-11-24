Menos de 200 días nos separan del partido inaugural en el estadio Azteca -ahora Banorte- por el Mundial 2026. Actualmente hay 42 países clasificados a la Copa del Mundo y falta que se definan los últimos boletos en el repechaje intercontinental y en el de Europa.
Si bien el sorteo para definir los grupos se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos, la FIFA ya tiene definido el calendario completo de cómo se jugará el Mundial, con los días de cada partido de fase de grupos, que empieza el 11 de junio, y de fase final desde dieciseisavos hasta la gran final, que será el 19 de julio.
A continuación, les presentamos el calendario completo del Mundial 2026 para que sepas cuándo y qué partidos se llevarán a cabo sobre todo en México y sus distintas sedes.
CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL 2026
Jueves 11 de junio
- Partido 1 - Grupo A - México vs. TBD - Estadio Ciudad de México
- Partido 2 - Grupo A - TBD vs. TBD - Estadio Guadalajara
Viernes 12 de junio
- Partido 3 - Grupo B - Canadá vs. TBD - Estadio Toronto
- Partido 4 - Grupo D - Estados Unidos vs. TBD - Estadio Los Angeles
Sábado 13 de junio
- Partido 5 - Grupo C - TBD vs. TBD - Estadio Boston
- Partido 6 - Grupo D - TBD vs. TBD - Estadio Vancouver
- Partido 7 - Grupo C - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 8 - Grupo B - TBD vs. TBD - Estadio San Francisco
Domingo 14 de junio
- Partido 9 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Filadelfia
- Partido 10 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Houston
- Partido 11 - Grupo F - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
- Partido 12 - Grupo F - TBD vs. TBD - Estadio Monterrey
Lunes 15 de junio
- Partido 13 - Grupo H - TBD vs. TBD - Estadio Miami
- Partido 14 - Grupo H - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
- Partido 15 - Grupo G - TBD vs. TBD - Estadio Los Angeles
- Partido 16 - Grupo G - TBD vs. TBD - Estadio Seattle
Martes 16 de juno
- Partido 17 - Grupo I - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 18 - Grupo I - TBD vs. TBD - Estadio Boston
- Partido 19 - Grupo J - TBD vs. TBD - Estadio Kansas City
- Partido 20 - Grupo J - TBD vs. TBD - Estadio San Francisco
Miércoles 17 de junio
- Partido 21 - Grupo L - TBD vs. TBD - Estadio Toronto
- Partido 22 - Grupo L - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
- Partido 23 - Grupo K - TBD vs. TBD - Estadio Houston
- Partido 24 - Grupo K - TBD vs. TBD - Estadio Ciudad de México
Jueves 18 de junio
- Partido 25 - Grupo A - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
- Partido 26 - Grupo B - TBD vs. TBD - Estadio Los Angeles
- Partido 27 - Grupo B - Canadá vs. TBD - Estadio Vancouver
- Partido 28 - Grupo A - México vs. TBD - Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio
- Partido 29 - Grupo C - TBD vs. TBD - Estadio Filadelfia
- Partido 30 - Grupo C - TBD vs. TBD - Estadio Boston
- Partido 31 - Grupo D - TBD vs. TBD - Estadio San Francisco
- Partido 32 - Grupo D - TBD vs. TBD - Estadio Seattle
Sábado 20 de junio
- Partido 33 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Toronto
- Partido 34 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Kansas City
- Partido 35 - Grupo F - TBD vs. TBD - Estadio Houston
- Partido 36 - Grupo F - TBD vs. TBD - Estadio Monterrey
Domingo 21 de junio
- Partido 37 - Grupo H - TBD vs. TBD - Estadio Miami
- Partido 38 - Grupo H - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
- Partido 39 - Grupo G - TBD vs. TBD - Estadio Los Angeles
- Partido 40 - Grupo G - TBD vs. TBD - Estadio Vancouver
Lunes 22 de junio
- Partido 41 - Grupo I - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 42 - Grupo I - TBD vs. TBD - Estadio Filadelfia
- Partido 43 - Grupo J - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
- Partido 44 - Grupo J - TBD vs. TBD - Estadio San Francisco
Martes 23 de junio
- Partido 45 - Grupo L - TBD vs. TBD - Estadio Boston
- Partido 46 - Grupo L - TBD vs. TBD - Estadio Toronto
- Partido 47 - Grupo K - TBD vs. TBD - Estadio Houston
- Partido 48 - Grupo K - TBD vs. TBD - Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio
- Partido 49 - Grupo C - TBD vs. TBD - Estadio Miami
- Partido 50 - Grupo C - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
- Partido 51 - Grupo B - Canadá vs. TBD - Estadio Vancouver
- Partido 52 - Grupo B - TBD vs. TBD - Estadio Seattle
- Partido 53 - Grupo A - TBD vs. TBD - Estadio Ciudad de México
- Partido 54 - Grupo A - TBD vs. TBD - Estadio Monterrey
Jueves 25 de junio
- Partido 55 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Filadelfia
- Partido 56 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 57 - Grupo F - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
- Partido 58 - Grupo F - TBD vs. TBD - Estadio Kansas City
- Partido 59 - Grupo D - TBD vs. TBD - Estadio Los Angeles
- Partido 60 - Grupo D - TBD vs. TBD - Estadio San Francisco
Viernes 26 de junio
- Partido 61 - Grupo I - TBD vs. TBD - Estadio Boston
- Partido 62 - Grupo I - TBD vs. TBD - Estadio Toronto
- Partido 63 - Grupo G - TBD vs. TBD - Estadio Seattle
- Partido 64 - Grupo G - TBD vs. TBD - Estadio Vancouver
- Partido 65 - Grupo H - TBD vs. TBD - Estadio Houston
- Partido 66 - Grupo H - TBD vs. TBD - Estadio Guadalajara
Sábado 27 de junio
- Partido 67 - Grupo L - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 68 - Grupo L - TBD vs. TBD - Estadio Filadelfia
- Partido 69 - Grupo J - TBD vs. TBD - Estadio Kansas City
- Partido 70 - Grupo J - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
- Partido 71 - Grupo K - TBD vs. TBD - Estadio Miami
- Partido 72 - Grupo K - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
DIECISEISAVOS DE FINAL
Domingo 28 de junio
- Partido 73 - TBD vs. TBD - Estadio Los Angeles
Lunes 29 de junio
- Partido 74 - TBD vs. TBD - Estadio Boston
- Partido 75 - TBD vs. TBD - Estadio Monterrey
- Partido 76 - TBD vs. TBD - Estadio Houston
Martes 30 de junio
- Partido 77 - TBD vs. TBD - Estadio New York New Jersey
- Partido 78 - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
- Partido 79 - TBD vs. TBD - Estadio Ciudad de México
Miércoles 1 de julio
- Partido 80 - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
- Partido 81 - TBD vs. TBD - Estadio San Francisco
- Partido 82 - TBD vs. TBD - Estadio Seattle
Jueves 2 de julio
- Partido 83 - TBD vs. TBD - Estadio Toronto
- Partido 84 - TBD vs. TBD - Estadio Los Angeles
- Partido 85 - TBD vs. TBD - Estadio Vancouver
Viernes 3 de julio
- Partido 86 - TBD vs. TBD - Estadio Miami
- Partido 87 - TBD vs. TBD - Estadio Kansas City
- Partido 88 - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
OCTAVOS DE FINAL
Sábado 4 de julio
- Partido 89 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Filadelfia
- Partido 90 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Houston
Domingo 5 de julio
- Partido 91 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 92 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Ciudad de México
Lunes 6 de julio
- Partido 93 - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
- Partido 94 - TBD vs. TBD - Estadio Seattle
Martes 7 de julio
- Partido 95 - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
- Partido 96 - TBD vs. TBD - Estadio Vancouver
CUARTOS DE FINAL
Jueves 9 de julio
- Partido 97 - TBD vs. TBD - Estadio Boston
Viernes 10 de julio
- Partido 98 - TBD vs. TBD - Estadio Los Angeles
Sábado 11 de julio
- Partido 99 - TBD vs. TBD - Estadio Miami
- Partido 100 - TBD vs. TBD - Estadio Kansas City
SEMIFINALES
Martes 14 de julio
- Partido 101 - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
Miércoles 15 de julio
- Partido 102 - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
PARTIDO POR EL TERCER LUGAR
Sábado 18 de julio
- Partido 103 - TBD vs. TBD - Estadio Miami
FINAL DE LA COPA DEL MUNDO 2026
Domingo 19 de julio
- Partido 104 - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey
