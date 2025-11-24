El delantero mexicano Raúl Jiménez cerrará su mejor año con la Selección Mexicana de futbol. El ‘Lobo de Tepeji’ firmó su mejor cuota goleadora con la camiseta del Tricolor a menos de un año de afrontar la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Con 34 años, Jiménez vive hoy un rol de veterano y líder en la cancha para la Selección Mayor. El atacante del Fulham de la Premier League de Inglaterra, firmó un gran 2025 en el que marcó nueve goles y se acercó considerablemente a Javier ‘Chicharito’ Hernández (52) como máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana.

Lee también Raúl Jiménez conquista el Gol del Año de la Concacaf; recuerda las semifinales de la Nations League

El mexiquense tuvo su mejor registro goleador bajo las ordenes de Javier Aguirre, en un año en donde hay que convencer al técnico nacional de tenerlo en el radar para el Mundial del 2026. Jiménez apunta a ser de los hombres de experiencia en el vestidor de una Selección Mexicana que tiene adeudo con su afición.

Los nueve goles de Raúl Jiménez en 2025 con el Tricolor son la mayor cantidad de tantos anotados desde 2019, cuando metió ocho goles con la camiseta nacional. El exdelantero del América había atravesado un bache entre 2020 y 2024 en donde no había podido superar los cinco goles en ninguno de estos años, siendo 2023 su mejor de este ciclo con cuatro tantos.

Lee también Germán Berterame destaca aprendizaje con Raúl Jiménez y Santi Giménez en Selección

Jiménez necesita ocho anotaciones para empatar al Chicharito Hernández y con una cifra idéntica a la del 2025 rompería la marca como máximo romperredes en la historia de la Selección Mexicana.