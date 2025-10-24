Germán Berterame vive un momento clave en su carrera tanto en la Liga MX como son la Selección Mexicana.

Durante una charla con Faitelson sin Censura, de la cadena TUDN, el delantero de los Rayados expresó su admiración por sus compañeros Raúl Jiménez y Santiago Giménez, a quienes considera referentes del futbol mexicano.

¿Qué dijo Germán Berterame sobre Raúl Jiménez y Santiago Giménez?

“Excepcionales, cracks, aprendo muchísimo. La última no vino Raúl, pero la anterior estuve con los dos y aprendo muchísimo. Vienen de Europa, vas viendo movimientos, te vas conectando con ellos y esperemos seguir creciendo los tres o quien vaya”, afirmó.

Berterame destacó su versatilidad como clave para ganarse un lugar en el equipo de Javier ‘Vasco’ Aguirre. Explicó que puede adaptarse a diferentes roles en el ataque, ya sea como ‘9’, falso ‘9’ o por las bandas, según las necesidades del técnico.

“Siempre digo lo mismo, dependiendo de los partidos y de dónde quiera que juegue el cuerpo técnico. Yo me trato de adaptar en cualquier posición, pero mientras pueda llegar al gol, que es lo más importante, me conformo”, señaló.

Esta flexibilidad lo ha convertido en una opción constante en las convocatorias, con la mira puesta en el Mundial 2026.El delantero también abordó la presión de jugar en un club grande como Rayados y en la Selección.

“Presión voy a tener de los dos lados, porque el futbol te lleva a estar en un club grande y en una selección sumamente importante”, comentó, asumiendo con madurez las exigencias de ambos entornos.

Sobre la convivencia con otros naturalizados, como Julián Quiñones, resaltó la unión del grupo: “Somos todos iguales, somos una familia adentro. No importa si soy argentino o él de Colombia; ahí somos todos mexicanos y jalamos para un solo lado”.

Tras los recientes duelos ante Colombia (0-4) y Ecuador (1-1), el Tri enfrentará a Uruguay el 15 de noviembre en Torreón y a Paraguay el 18 en San Antonio, Texas. Estos partidos serán cruciales para que Berterame siga demostrando su valía rumbo al Mundial 2026, su gran objetivo.