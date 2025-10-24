Aaron Ramsey, delantero de los Pumas, salió al paso de los rumores que vinculaban a la comediante Sofía Niño de Rivera con la desaparición de su perrita 'Halo'.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el futbolista galés de 34 años calificó las versiones como "totalmente falso", negando cualquier responsabilidad de la standupera mexicana en el caso.

Las especulaciones sugerían que Niño de Rivera había recomendado el albergue canino donde Halo se extravió. El incidente ocurrió en San Miguel de Allende, Guanajuato.

La perrita fue dejada en 'Hipsterrier', un establecimiento descrito como un albergue para perros.

A pesar de que Halo llevaba un dispositivo GPS, este no registró movimientos inusuales, y el personal del lugar informó que la perrita se había escapado sin proporcionar más detalles.

Niño de Rivera también usó su cuenta de Instagram para desmentir los señalamientos. La comediante, conocida por su trabajo en la comedia y su presencia en redes sociales, aclaró que no tuvo ningún vínculo directo con la elección del albergue.

Desde su llegada a México en 2025, Ramsey ha compartido en redes sociales su adaptación a la vida en el país, ganándose el cariño de los aficionados de Pumas. Sin embargo, la desaparición de 'Halo' ha marcado un momento de dolor para el futbolista y su familia.

La perrita, considerada un miembro más de su hogar, lleva semanas perdida, lo que ha generado una ola de apoyo entre sus seguidores.