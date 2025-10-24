El 15 de octubre de 2008, la Selección Mexicana vivió un capítulo de angustia en las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

En un gélido Commonwealth Stadium de Edmonton, Canadá, México enfrentó un partido que parecía rutina, pero que se convirtió en una pesadilla.

Un gol de Matías Vuoso, en el momento más crítico, evitó una debacle sin precedentes: quedar fuera de la justa mundialista.

Las eliminatorias fueron un calvario. El sueco Sven-Göran Eriksson había tomado las riendas del equipo. México arrancó la fase semifinal con tres victorias consecutivas ante Honduras, Jamaica y Canadá, pero el panorama se nubló con una derrota en Kingston.

El duelo en Edmonton era clave para asegurar el pase al Hexagonal Final. Canadá, con solo un punto de doce posibles, parecía un rival accesible. Sin embargo, el partido se torció rápido.

¿Cómo fue el partido ante Canadá?

A los 12 minutos, Ali Gerba sorprendió con un disparo lejano que venció a Oswaldo Sánchez. México, desconcertado, igualó el marcador al 34’ con un tiro libre de Carlos Salcido. Pero la esperanza duró poco. Al arranque del segundo tiempo, Tomasz Radzinski, con un sutil sombrerito, puso el 2-1 para Canadá.

El fantasma de la eliminación rondaba. Una derrota, combinada con un triunfo de Jamaica en la última jornada, dejaría al Tri fuera por diferencia de goles, un escenario catastrófico.

El milagro llegó al minuto 63. Un pase largo de Salcido encontró a Giovani Dos Santos, quien envió un centro preciso. Matías Vuoso, el “Toro”, se elevó entre los defensas canadienses y conectó un cabezazo providencial que empató el marcador.

Ese gol salvó a México de la humillación. Vuoso fue un héroe inesperado, cargó con el peso de un país.

¿Lucca Joel Vuoso seguirá los pasos de héroe de su padre?

El delanteroLucca Joel Vuoso, quien milita en Santos Laguna, es hijo de Vicente Matías Vuoso, argentino de nacimiento pero naturalizado mexicano, quien portó los colores de clubes como los mismos Guerreros, Jaguares de Chiapas, América, Atlas y Cruz Azul, entre otros.

Ahora la pregunta es si el hijo del 'Toro' seguirá los pasos de su padre y será en el futuro un héroe del Tricolor.