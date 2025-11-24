México será una de las tres sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. La edición más grande de la justa mundialista, con 48 selecciones participantes, dará inicio el 11 de junio del siguiente año en el estadio Ciudad de México.

El Coloso de Santa Úrsula albergará por tercera ocasión en su historia el duelo inaugural de un Mundial de futbol. Inaugurado en 1966 y en pleno proceso de remodelación para recibir cinco partidos del torneo de futbol más importante del planeta, el estadio que vio coronarse a Pelé (1970) y Diego Armando Maradona (1986) no será sede en 2026 de la final. Esta se disputará en el estadio de Nueva York / Nueva Jersey.

A menos de 200 días de la Copa del Mundo, consultamos una Inteligencia Artificial (IA) para consultar su pronóstico para la final que se jugará en la casa de los Giants y los Jets de Nueva York en la NFL. La IA consultada anticipó que Francia jugaría su tercera final mundialista de manera consecutiva tras haberse coronado ante Croacia en Rusia 2018 y perder ante Argentina en Qatar 2022.

“Francia mantiene una base competitiva casi inagotable. Aunque pueda tener altibajos, su combinación de velocidad, potencia física y talento joven apunta a que seguirá entre los mejores”, menciona la IA. “Incluso si Kylian Mbappé ya no llega en su punto más alto, figuras como (Aurélien) Tchouaméni, (Eduardo) Camavinga, (William) Saliba o (Bradley) Barcola pueden sostener un proyecto capaz de superar cualquier llave. Su mayor fortaleza radica en la profundidad: Francia puede perder tres titulares y seguir jugando como favorita”, añadió.

Según la IA consultada, la final de la Copa Mundial del 2026 sería una reedición de otra final que se disputó hace unos años. La selección rival del equipo que dirige Didier Deschamps sería una representante de la Conmebol, multicampeona del mundo y que cayó en aquella primera final ante el conjunto galés.

Francia derrotó 3-0 a Brasil en la final del Mundial de 1998, que se disputó en el Stade de France en Saint-Denis, con Deschamps como capitán de una selección que contaba con Zinedine Zidane como su gran referente. La IA predijo entonces que la final en el estadio de Nueva York / Nueva Jersey será entre Brasil y Francia el 19 de julio del 2026.

“Brasil atraviesa una reconstrucción que podría culminar justo a tiempo para 2026. La aparición de talentos como Endrick y el repunte de jugadores que ya saben rendir en la élite europea hacen pensar en un equipo con equilibrio entre juventud explosiva y experiencia”, concluyó la IA.